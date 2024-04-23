Сбитнев Иван Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сбитнева) Зинаида
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сбитнев Алексей
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сбитнева) Любовь
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Рождение ребёнка
04.03.1927
Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина
Смерть
1941