Сбитнев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСбитнев Иван Степанович

Сбитнев Иван Степанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сбитнева) Зинаида

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сбитнев Алексей

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сбитнева) Любовь

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сбитнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барановская (Сбитнева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Рождение ребёнка
04.03.1927

Сын: Сбитнев Николай Иванович

Мать ребёнка: Сбитнев (Волкова) Арина

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.