(Моисеенкова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моисеенкова) Нина Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

05.12.2011

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: Моисеенков Михаил Фомич

Мать: Моисеенкова (?) Лукерья Глебовна

Бракосочетание
02.11.1955

Муж: Сбитнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбитнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбитнев Николай Иванович

Смерть
05.12.2011
Похороны
Неизвестно

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