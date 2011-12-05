(Моисеенкова) Нина Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти05.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Бракосочетание
02.11.1955
Рождение ребёнка
14.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сбитнев Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сбитнев Николай Иванович
Смерть
05.12.2011
Похороны
Неизвестно