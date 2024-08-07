Моисеенкова (?) Лукерья Глебовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.09.1905
Дата смерти06.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенков Михаил Фомич
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: (Моисеенкова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Моисеенков Михаил Фомич
Смерть
06.09.1978
Похороны
Неизвестно