Моисеенкова (?) Лукерья Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова (?) Лукерья Глебовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.09.1905

Дата смерти

06.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенков Михаил Фомич

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: (Моисеенкова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Моисеенков Михаил Фомич

Смерть
06.09.1978
Похороны
Неизвестно

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