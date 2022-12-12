Борис Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиМежду 1796 и 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Гавриил Иосифович
Мать: Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
15.01.1779
Дочь: Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Борисович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1800