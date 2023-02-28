Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиМежду 1796 и 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Петр Степанович
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1779
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна Борисовна
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Борисович
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Борис Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1800