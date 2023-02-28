Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Между 1796 и 1800

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Петр Степанович

Мать: Матрона Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1779

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна Борисовна

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Борисович

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Борис Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1796 и 1800
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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