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Евдокия Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Борис Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1769
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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