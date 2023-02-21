Евдокия Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Борис Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769