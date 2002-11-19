Зиятдинова (Низамова) Мисбахелжинан Мифтахетдиновна
Место рожденияТатарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти19.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: Низамов Мифтахетдин
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
11.07.1950
Сын: Зиатдинов Фандас Киямович
Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович
Рождение ребёнка
12.06.1952
Рождение ребёнка
23.01.1954
Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович
Рождение ребёнка
01.07.1956
Рождение ребёнка
17.03.1965
Смерть
19.11.2002