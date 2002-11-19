Зиятдинова (Низамова) Мисбахелжинан Мифтахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдинова (Низамова) Мисбахелжинан Мифтахетдиновна

Место рождения

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

19.11.2002

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: Низамов Мифтахетдин

Мать: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Место жительства
Неизвестно
Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1946

Муж: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Рождение ребёнка
11.07.1950

Сын: Зиатдинов Фандас Киямович

Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1954

Сын: Зиятдинов Инсаф Киямович

Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Рождение ребёнка
01.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.11.2002
Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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