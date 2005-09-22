Зиятдинов Инсаф Киямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиятдинов Инсаф Киямович

Зиятдинов Инсаф Киямович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1954

Дата смерти

22.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Мать: Зиятдинова Мисбахелжинан Мифтахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.09.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.