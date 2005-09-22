Зиятдинов Инсаф Киямович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1954
Дата смерти22.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2005