Зиатдинов Фандас Киямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиатдинов Фандас Киямович

Место рождения

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.07.1950

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1950

Отец: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Мать: Зиятдинова Мисбахелжинан Мифтахетдиновна

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.02.2016
Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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