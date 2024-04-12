Сотников Иван Михайлович (солдат)
Место рождения
Дата рождения06.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880
Бракосочетание
07.01.1898
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Фурсова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
03.06.1911
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
17.11.1913
Сын: Сотников Николай Иванович
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
17.12.1918
Сын: Сотников Василий Иванович
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна
Смерть
Неизвестно