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Сотников Иван Михайлович (солдат)

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880

Отец: Сотников Михаил Иванович

Мать: Сотникова Елизавета Терентьевна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1898

Жена: Сотникова Матрена Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Фурсова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1911

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1913

Сын: Сотников Николай Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Сотников Василий Иванович

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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