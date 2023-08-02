Сотникова (Сотников) Елизавета Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Сотников) Елизавета Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Сотников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Меркулова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1880

Сын: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Сотников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1886

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Сотников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Михайловна?

Отец ребёнка: Сотников Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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