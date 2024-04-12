Сотников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1872
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
27.09.1895
Сын: Сотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1897
Сын: Сотников Иван Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1905
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Сотников Митрофан Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Сотников Трофим Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Сотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотникова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно