Сотникова (Смотрова) Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Смотрова) Матрена Антоновна

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Смотров Антон

Мать: не указана

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1898

Муж: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Фурсова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1911

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1913

Сын: Сотников Николай Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Сотников Василий Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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