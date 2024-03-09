Миронюк Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1945
Сын: Миронюк Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Миронюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Миронюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронюк Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Миронюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронюк Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Миронюк Мария
Смерть
Неизвестно