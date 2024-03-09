Миронюк Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронюк Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1945

Сын: Миронюк Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Миронюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Миронюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронюк Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Миронюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронюк Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Миронюк Мария

Смерть
Неизвестно
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