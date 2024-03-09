Миронюк Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1945
Сын: Миронюк Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Миронюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Миронюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронюк Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Миронюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронюк Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Миронюк Василий
Смерть
Неизвестно