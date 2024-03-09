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Миронюк Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1945

Отец: Миронюк Василий

Мать: Миронюк Мария

Рождение ребёнка
03.10.1968

Сын: Миронюк Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Миронюк Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1974

Дочь: Миронюк Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Миронюк Лариса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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