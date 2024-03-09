Миронюк Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1945
Отец: Миронюк Василий
Мать: Миронюк Мария
Рождение ребёнка
03.10.1968
Сын: Миронюк Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Миронюк Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.05.1974
Дочь: Миронюк Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Миронюк Лариса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно