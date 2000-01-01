Вшивцев Еремей Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Вшивцева Матрона Еремеева
Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вшивцев Иван Еремеев
Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Соломия Зотова
Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1764