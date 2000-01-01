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Вшивцев Еремей Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Демид Еремеев

Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Козма Еремеев

Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Антон Еремеев

Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Вшивцева Матрона Еремеева

Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Иван Еремеев

Мать ребёнка: Вшивцева Соломия Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Соломия Зотова

Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1764
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