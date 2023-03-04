Вшивцев Демид Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Демид Еремеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Вшивцев Еремей Ионович

Мать: Вшивцева Соломия Зотова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Демидовна

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Демидовна

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фадеева

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1783
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