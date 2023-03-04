Вшивцев Демид Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Вшивцев Еремей Ионович
Мать: Вшивцева Соломия Зотова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Демидовна
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Демидовна
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фадеева
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1783