Вшивцева Соломия Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Вшивцева Матрона Еремеева
Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вшивцев Иван Еремеев
Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764