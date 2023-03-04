Вшивцева Соломия Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Соломия Зотова

Вшивцева Соломия Зотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Демид Еремеев

Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Козма Еремеев

Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Антон Еремеев

Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Вшивцева Матрона Еремеева

Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Иван Еремеев

Отец ребёнка: Вшивцев Еремей Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Еремей Ионович

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764