Велентий (Велентей) Калинник Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентий (Велентей) Калинник Григорьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Велентей Григорий Иоакимович

Мать: Велентей Анна Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
26.08.1800 ст.
Покровское, Чернігівська область
Пимен Моисеевич Кнут
Бракосочетание
18.02.1812 ст.

Жена: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
27.10.1813 ст.

Дочь: Велентий Параскева Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
30.01.1815 ст.

Дочь: Велентий Мария Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
01.08.1817 ст.

Сын: Велентий Евдоким Калинникович

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
05.10.1819 ст.

Дочь: Велентий Христина Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Велентий Мария Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
19.02.1822 ст.

Дочь: Велентий Мариамна Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.

Сын: Велентий Макарий Калинникович

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.

Дочь: Велентий Агафья Калинниковна

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
1832

Сын: Велентий Никита Калинникович

Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична

Смерть
После 1832
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