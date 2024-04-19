Велентий (Велентей) Калинник Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Восприемник
26.08.1800 ст.
Пимен Моисеевич Кнут
Бракосочетание
18.02.1812 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1813 ст.
Дочь: Велентий Параскева Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
30.01.1815 ст.
Дочь: Велентий Мария Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
01.08.1817 ст.
Сын: Велентий Евдоким Калинникович
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
05.10.1819 ст.
Дочь: Велентий Христина Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Велентий Мария Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
19.02.1822 ст.
Дочь: Велентий Мариамна Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.
Сын: Велентий Макарий Калинникович
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.
Дочь: Велентий Агафья Калинниковна
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
1832
Сын: Велентий Никита Калинникович
Мать ребёнка: Велентий Екатерина Фоминична
Смерть
После 1832