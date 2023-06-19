Велентей Григорий Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Велентей Иоаким Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Велентий Калинник Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Велентей Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна
Рождение ребёнка
08.01.1802 ст.
Сын: Велентей Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна
Смерть
Неизвестно