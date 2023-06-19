Велентей Григорий Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей Григорий Иоакимович

Велентей Григорий Иоакимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Велентей Иоаким Фёдорович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Велентий Калинник Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Велентей Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1802 ст.

Сын: Велентей Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Анна Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно