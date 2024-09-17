Велентей Мелания Саввична
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Велентей Мелания Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Велентей Григорий Иоакимович
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Велентей Степан Иоакимович
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Суховей (Велентей) Стефанида Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович
Смерть
После 1787