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Велентей Мелания Саввична

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Велентей Мелания Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Велентей Григорий Иоакимович

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Велентей Степан Иоакимович

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Суховей (Велентей) Стефанида Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Покровское, Чернігівська область

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