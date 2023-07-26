Велентий (Левская) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентий (Левская) Екатерина Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левский Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1812 ст.

Муж: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1813 ст.

Дочь: Велентий Параскева Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
30.01.1815 ст.

Дочь: Велентий Мария Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1817 ст.

Сын: Велентий Евдоким Калинникович

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.1819 ст.

Дочь: Велентий Христина Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Велентий Мария Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1822 ст.

Дочь: Велентий Мариамна Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.

Сын: Велентий Макарий Калинникович

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.

Дочь: Велентий Агафья Калинниковна

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Велентий Никита Калинникович

Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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