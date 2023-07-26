Велентий (Левская) Екатерина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Левский Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1812 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1813 ст.
Дочь: Велентий Параскева Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1815 ст.
Дочь: Велентий Мария Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1817 ст.
Сын: Велентий Евдоким Калинникович
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1819 ст.
Дочь: Велентий Христина Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Велентий Мария Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1822 ст.
Дочь: Велентий Мариамна Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.
Сын: Велентий Макарий Калинникович
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.
Дочь: Велентий Агафья Калинниковна
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Велентий Никита Калинникович
Отец ребёнка: Велентий Калинник Григорьевич
Смерть
Неизвестно