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Алешин Александр Яковлевич

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896

Отец: Алешин Яков Ефремович

Мать: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.08.1896
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Ефремович Алешин и Ирина Ефремовна Алешина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Николай Александрович

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте
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