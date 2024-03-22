Алешин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896
Отец: Алешин Яков Ефремович
Крещение
21.08.1896
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Ефремович Алешин и Ирина Ефремовна Алешина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Николай Александрович
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Алешина Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте