Алешина (Алешина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алешина) Анна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Николай Александрович

Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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