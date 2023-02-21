Алешина (Алешина) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Николай Александрович
Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Алешин Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно