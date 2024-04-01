Менков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
21.01.1787
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Менькова) Мария Филипова
Мать ребёнка: Менькова (Иванова) Устинья Прокопьева
Военная служба
12.01.1790
За увечьем оставил службу в 1790
Рождение ребёнка
1795
Сын: Меньков Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Менькова (Иванова) Устинья Прокопьева
Смерть
Неизвестно