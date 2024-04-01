Менков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев

Менков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Менков Яков Отст. Плотник Д.Новопавловской Иванов

Мать: Менькова Васса Наумова

Бракосочетание
21.01.1787

Жена: Менькова (Иванова) Устинья Прокопьева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Менькова) Мария Филипова

Мать ребёнка: Менькова (Иванова) Устинья Прокопьева

Военная служба
12.01.1790
За увечьем оставил службу в 1790
Рождение ребёнка
1795

Сын: Меньков Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Менькова (Иванова) Устинья Прокопьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.