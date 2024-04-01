Менков Яков Отст. Плотник Д.Новопавловской Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менков Яков Отст. Плотник Д.Новопавловской Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

10.05.1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Менков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Меньков Иван Казак Р.Ганькина Яковлев

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Меньков Николай Яковлев

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Богданова Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Менков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Рождение ребёнка
20.07.1781

Сын: Менков Александр Яковлев

Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менкова Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менькова Васса Наумова

Смерть
10.05.1775
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
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