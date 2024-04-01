Менков Яков Отст. Плотник Д.Новопавловской Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти10.05.1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Менков Иван
Рождение ребёнка
1748
Сын: Меньков Иван Казак Р.Ганькина Яковлев
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Богданова Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Менков Филип Малолеток Д. Новопавловской Яковлев
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Рождение ребёнка
20.07.1781
Мать ребёнка: Менькова Васса Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Менькова Васса Наумова
Смерть
10.05.1775
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область