Канашкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канашкин-Дубовской Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2007
Дочь: Канашкина Гульмая Забивная
Мать ребёнка: Меркулов Арсися
Рождение ребёнка
22.01.2008
Сын: Канашкин-Камикадзе Бежан Мирный
Мать ребёнка: Меркулов Арсися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиса Канашкина Вашу love вертела на who you
Мать ребёнка: Вероника Пиздатая В бывшем олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашкин Артём Анализатор
Мать ребёнка: Вероника Пиздатая В бывшем олег
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулов Арсися