Канашкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашкин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канашкин-Дубовской Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2007

Дочь: Канашкина Гульмая Забивная

Мать ребёнка: Меркулов Арсися

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Канашкин-Камикадзе Бежан Мирный

Мать ребёнка: Меркулов Арсися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиса Канашкина Вашу love вертела на who you

Мать ребёнка: Вероника Пиздатая В бывшем олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашкин Артём Анализатор

Мать ребёнка: Вероника Пиздатая В бывшем олег

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вероника Пиздатая В бывшем олег

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулов Арсися

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