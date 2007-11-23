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Канашкина Гульмая Забивная
Канашкина Гульмая Забивная
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.2007
Пол
Женский
Отец
Канашкин Андрей
Мать
Меркулов Арсися
2006 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2007
Отец:
Канашкин Андрей
Мать:
Меркулов Арсися
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