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Канашкина Гульмая Забивная

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

2006 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2007

Отец: Канашкин Андрей

Мать: Меркулов Арсися

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