Меркулов Арсися
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2006
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2007
Дочь: Канашкина Гульмая Забивная
Отец ребёнка: Канашкин Андрей
Рождение ребёнка
22.01.2008
Сын: Канашкин-Камикадзе Бежан Мирный
Отец ребёнка: Канашкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канашкин Андрей