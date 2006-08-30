Меркулов Арсися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Арсися

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2006

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2007

Дочь: Канашкина Гульмая Забивная

Отец ребёнка: Канашкин Андрей

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Канашкин-Камикадзе Бежан Мирный

Отец ребёнка: Канашкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашкин Андрей

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