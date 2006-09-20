Вероника Пиздатая В бывшем олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2006
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
04.08.2021
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиса Канашкина Вашу love вертела на who you
Отец ребёнка: Канашкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашкин Артём Анализатор
Отец ребёнка: Канашкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канашкин Андрей