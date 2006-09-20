Вероника Пиздатая В бывшем олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вероника Пиздатая В бывшем олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2006

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
04.08.2021

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиса Канашкина Вашу love вертела на who you

Отец ребёнка: Канашкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашкин Артём Анализатор

Отец ребёнка: Канашкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашкин Андрей

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