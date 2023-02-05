Ляхов Михей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхов Захар
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Степаненко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна