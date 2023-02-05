Ляхов Михей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов Михей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхов Захар

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Степаненко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Тушкова Анна Максимовна

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