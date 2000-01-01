Тушкова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Степаненко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ляхов Михей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Ляхов Михей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ляхов Михей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тушков И
Отец ребёнка: не указан