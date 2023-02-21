Тушкова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхов Михей Захарович
Мать: Тушкова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килина Елена Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно