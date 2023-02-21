Тушкова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушкова Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхов Михей Захарович

Мать: Тушкова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килина Елена Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно