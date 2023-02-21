Тушкова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушкова Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхов Михей Захарович

Мать: Тушкова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Наталья Васильева

Отец ребёнка: Винокуров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Винокуров Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Василий Григорьевич

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