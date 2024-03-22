Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения12.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888
Отец: Иван Яковлев
Мать: Акилина Лукьянова
Бракосочетание
06.02.1911
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1911
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
02.08.1913
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1915
Дочь: Надежда Филиппова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
?.12.1915
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно