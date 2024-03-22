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Филипп Иванов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888

Отец: Иван Яковлев

Мать: Акилина Лукьянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1911

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1915

Дочь: Надежда Филиппова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1915

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Смерть
Неизвестно
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