Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рождения23.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892
Отец: Иван Парфенов
Бракосочетание
06.02.1911
Муж: Филипп Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1911
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1913
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1915
Дочь: Надежда Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
?.12.1915
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно