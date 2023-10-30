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Феодосия Иванова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892

Отец: Иван Парфенов

Мать: Александра (Елизавета) Михайлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1911

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1915

Дочь: Надежда Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1915

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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