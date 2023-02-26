Александра (Елизавета) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра (Елизавета) Михайлова

Александра (Елизавета) Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Иван Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1883

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1885

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1892

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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