Александра (Елизавета) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1876
Муж: Иван Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1880
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
22.04.1883
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
13.05.1885
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
23.05.1892
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно