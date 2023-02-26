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Акилина Лукьянова

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лука

Мать: ?

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1883

Сын: Сергей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1885

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1888

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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