Акилина Лукьянова
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1883
Сын: Сергей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.11.1885
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
12.11.1888
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1891
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1893
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
20.08.1898
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно