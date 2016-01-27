Наулайнен (Костина) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1937
Дата смерти27.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1958
Сын: Наулайнен Андрей Павлович
Отец ребёнка: Наулайнен Павел Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1964
Дочь: Наулайнен Елена Павловна
Отец ребёнка: Наулайнен Павел Александрович
Смерть
27.01.2016
Москва, город федерального значения Москва