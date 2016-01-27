Наулайнен (Костина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наулайнен (Костина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.08.1937

Дата смерти

27.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1958

Сын: Наулайнен Андрей Павлович

Отец ребёнка: Наулайнен Павел Александрович

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1964

Дочь: Наулайнен Елена Павловна

Отец ребёнка: Наулайнен Павел Александрович

Химки, Химки, Московская область
Смерть
27.01.2016
Москва, город федерального значения Москва
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