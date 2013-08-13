Наулайнен Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наулайнен Павел Александрович

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Место рождения

Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.04.1931

Дата смерти

13.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.02.1958

Сын: Наулайнен Андрей Павлович

Мать ребёнка: Наулайнен Любовь Ивановна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1964

Дочь: Наулайнен Елена Павловна

Мать ребёнка: Наулайнен Любовь Ивановна

Химки, Химки, Московская область
Смерть
13.08.2013
Москва, город федерального значения Москва
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