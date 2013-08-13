Наулайнен Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1931
Дата смерти13.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1958
Сын: Наулайнен Андрей Павлович
Мать ребёнка: Наулайнен Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1964
Дочь: Наулайнен Елена Павловна
Мать ребёнка: Наулайнен Любовь Ивановна
Смерть
13.08.2013
Москва, город федерального значения Москва