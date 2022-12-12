Курилова (Жихарев) Татьяна Артамоновна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Жихарев Артамон Андреевич
Мать: Жихарева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Курилов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1949
Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Полукарова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно