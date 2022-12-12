Курилова (Жихарев) Татьяна Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова (Жихарев) Татьяна Артамоновна

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Место рождения

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Жихарев Артамон Андреевич

Мать: Жихарева Анна Федоровна

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Курилов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович

Рождение ребёнка
26.11.1949

Сын: Курилов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Полукарова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Курилов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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