Жихарев Артамон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Курилова Татьяна Артамоновна
Мать ребёнка: Жихарева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жихарев Дмитрий Артамонович
Мать ребёнка: Жихарева Анна Федоровна
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Пропал без вести (военное)
?.02.1943