Жихарев Артамон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарев Артамон Андреевич

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Место рождения

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Курилова Татьяна Артамоновна

Мать ребёнка: Жихарева Анна Федоровна

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Жихарев Дмитрий Артамонович

Мать ребёнка: Жихарева Анна Федоровна

Кашово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
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