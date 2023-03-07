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Курилов Николай Павлович

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Место рождения

Долбино, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Долбино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
25.02.1942
Долбино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Демобилизация
11.10.1945
Рождение ребёнка
1947

Сын: Курилов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна

Рождение ребёнка
26.11.1949

Сын: Курилов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Полукарова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна

Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Татьяна Артамоновна

Смерть
Неизвестно
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