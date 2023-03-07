Курилов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.02.1942
Демобилизация
11.10.1945
Рождение ребёнка
1947
Сын: Курилов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна
Рождение ребёнка
26.11.1949
Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Полукарова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Курилова Татьяна Артамоновна
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно