Просяных Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1897
Дата смерти02.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1897
Отец: Просяных Петр Ефимович
Мать: Просяных Дарья Петровна
Бракосочетание
18.01.1915
Жена: Просяных Мария Никитична
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Просяных Мария Никитична
Лечение в госпитале
06.09.1916
Самара, Самара, Самарская область
Участник 1 Мировой войны.
Рождение ребёнка
08.03.1918
Сын: Просяных Никифор Максимович
Рождение ребёнка
20.01.1926
Сын: Просяных Василий Максимович
Мать ребёнка: Просяных Мария Никитична
Смерть
02.04.1942