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Просяных Максим Петрович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.03.1897

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1897

Отец: Просяных Петр Ефимович

Мать: Просяных Дарья Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1915

Жена: Просяных Мария Никитична

Рождение ребёнка
22.10.1915

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Просяных Мария Никитична

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Лечение в госпитале
06.09.1916
Самара, Самара, Самарская область
Участник 1 Мировой войны.
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Просяных Никифор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Просяных Василий Максимович

Мать ребёнка: Просяных Мария Никитична

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.04.1942
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