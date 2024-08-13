Просяных (Иванова) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения06.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1915
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1918
Сын: Просяных Никифор Максимович
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1926
Сын: Просяных Василий Максимович
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1934
Сын: Просяных Валентин Максимович
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович
Смерть
Неизвестно