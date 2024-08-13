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Просяных (Иванова) Мария Никитична

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1915

Муж: Просяных Максим Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1915

Дочь: Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Просяных Никифор Максимович

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Просяных Василий Максимович

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.06.1934

Сын: Просяных Валентин Максимович

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Просяных Максим Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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