Кудерский Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1873 ст.
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1873 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Дворяк Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кудерская Дарья Ивановна
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудерская Дарья Ивановна
Смерть
1952
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика