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Кудерский Иван Тимофеевич

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Место рождения

Прибужье, Миколаївська область

Дата рождения

27.09.1873 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1873 ст.

Отец: Кудерский Тимофей Макарович

Мать: Кудерская Матрона Дмитриевна

Прибужье, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Дворяк Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кудерская Дарья Ивановна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудерская Дарья Ивановна

Смерть
1952
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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