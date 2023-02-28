Кудерский Тимофей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудерский Тимофей Макарович

Кудерский Тимофей Макарович

avatar

Место рождения

Голенька, Ананьевский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Кудерский Макарий Николаевич

Мать: не указана

Голенька, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
13.01.1866 ст.

Жена: Кудерская Матрона Дмитриевна

Прибужаны, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.

Сын: Кудерский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кудерская Матрона Дмитриевна

Прибужье, Миколаївська область
Смерть
После 1920
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close