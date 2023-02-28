Кудерский Тимофей Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Кудерский Макарий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1866 ст.
Прибужаны, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.
Сын: Кудерский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Кудерская Матрона Дмитриевна
Прибужье, Миколаївська область
Смерть
После 1920
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика