Кудерская (Сороковская) Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1866 ст.
Прибужаны, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.
Сын: Кудерский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Кудерский Тимофей Макарович
Прибужье, Миколаївська область
Смерть
После 1920
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика