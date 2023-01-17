Кудерская (Сороковская) Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудерская (Сороковская) Матрона Дмитриевна

Кудерская (Сороковская) Матрона Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1866 ст.

Муж: Кудерский Тимофей Макарович

Прибужаны, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.

Сын: Кудерский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кудерский Тимофей Макарович

Прибужье, Миколаївська область
Смерть
После 1920
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close