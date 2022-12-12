Кудерская (Ахтырская) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудерская (Ахтырская) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Дворяк Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кудерский Иван Тимофеевич

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудерский Иван Тимофеевич

Смерть
Около 1961
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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