Кудерская (Ахтырская) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Дворяк Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кудерский Иван Тимофеевич
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1961
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика